Fall Guys free-to-play, server subito down per il carico eccessivo

Fall Guys è passato al modello free-to-play nelle scorse ore, ma i server non ce l'hanno fatta a gestire l'enorme carico e sono andati down, con malfunzionamenti che ancora persistono.

Disponibile da ieri, la versione free-to-play di Fall Guys consente di accedere senza alcun costo alla divertente esperienza in stile battle royale sviluppata da Mediatonic, che al debutto su PS4 fece parecchio parlare.

Il profilo ufficiale di Fall Guys ha comunicato di essere al corrente dei problemi con il matchmaking, scherzando sulle origini dell'inconveniente (una torta scivolata sui computer) e confermando che il team sta lavorando per risolverlo.

Dopo l'acquisizione di Mediatonic da parte di Epic Games il passaggio al free-to-play era nell'aria per Fall Guys, considerando anche il successo di Rocket League. Proprio in virtù delle risorse di Epic immaginiamo che la situazione dei server verrà ristabilita in tempi brevi.