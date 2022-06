Thor: Love and Thunder, video dietro le quinte con Chris Hemsworth e Natalie Portman

Thor: Love and Thunder torna a mostrarsi in video con un dietro le quinte che include interviste a Chris Hemsworth, Natalie Portman e il regista del film, Taika Waititi.

A poche ore dal teaser trailer di Thor: Love and Thunder con i Guardiani della Galassia, possiamo dunque dare un'occhiata a cos'è accaduto sul set della pellicola Marvel, che vedrà il ritorno di Thor ma anche di Jane Foster.

Chris Hemsworth ha parlato di come siano ormai dieci anni che interpreta il dio del tuono, e di come le cose siano cambiate per lui rispetto agli eventi di Avengers: Endgame.

Per Natalie Portman la rivoluzione è ancora più evidente, visto che la sua Jane Foster è diventata la potente Thor, seguendo una celebre saga fumettistica, e dunque gli eroi condividono ora parecchie più cose che in passato.