God of War Ragnarok: ulteriori indizi sulla data di uscita da un noto leaker

The Snitch, un leaker sbucato fuori dal nulla poche settimane fa e che in breve tempo ha messo a segno un buon numero di previsioni "azzeccate" ha condiviso un possibile nuovo indizio sull'annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok, che sembrerebbe suggerire che a breve Sony PlayStation darà il via ai preorder dell'esclusiva PS5 e PS4.

Come riportato ieri, The Snitch ha pubblicato una GIF di un Kratos sorridente che fa sì con la testa, accompagnato dalla sequenza di numeri 11110 che, tradotta dal codice binario restituisce il numero 30, che indicherebbe quindi il 30 giugno 2022, una possibile data per uno State of Play dedicato a God of War: Ragnarok.

Dato che all'insider piace giocare con gli indovinelli, il nuovo indizio è rappresentato da un ulteriore GIF, questa volta che raffigura John Bercow, ex Speaker della Camera dei Comuni britannica, e la scritta "Order", che secondo le teorie dovrebbe indicare che i "preorder" di God of War: Ragnarok dovrebbero iniziare a breve, probabilmente al termine del presunto State of Play dedicato all'esclusiva PS5 e PS4 di Sony Santa Monica.

Siamo nel reame delle speculazioni ovviamente, ma c'è da dire che finora The Snitch non ha sbagliato nemmeno un colpo, dunque rimarremo vigili in attesa di possibili novità da parte di Sony, che nel frattempo ha annunciato uno Showcase legato all'annuncio di nuovi prodotti, probabilmente cuffie e monitor da gaming.