PlayStation Plus: Sony lancia le nuove carte prepagate, anche in Italia, ma funzionano diversamente

Con il lancio del rinnovato PlayStation Plus anche in Europa, Sony ha introdotto delle nuove carte prepagate per abbonarsi ai tre livelli del servizio, ovvero Essential, Extra e Premium, che ora sono disponibili anche in Italia. Tuttavia questi voucher funzionano in maniera differente rispetto a quelli precedenti e fondamentalmente richiedono un passaggio in più da parte degli acquirenti.

Vendute come delle Gift Card marchiate PlayStation Plus, i nuovi voucher sono disponibili in vari tagli a seconda del tier e periodo di abbonamento (mensile, trimestrale e annuale), con i prezzi che partono da 25 euro per PS Plus Extra da 3 mesi fino ad arrivare a 120 euro per l'annuale del Premium. Fin qui nulla di strano.

Tuttavia la differenza sostanziale con le vecchie carte prepagate è che una volta riscattate non attivano o estendono l'abbonamento, ma piuttosto aggiungono semplicemente i fondi indicati nel portafoglio virtuale del PlayStation Store e successivamente l'utente deve iscriversi manualmente a uno dei tier disponibili.

Fondamentalmente quindi più che dei voucher del PlayStation Plus sono delle carte prepagate con credito, che si vanno aggiungere a quelle già disponibili da tempo nei negozi, che volendo l'utente può utilizzare per l'acquisto di qualsiasi contenuto nel PlayStation Store.

Se siete interessati potete trovarle su Amazon.it:

Offerta Amazon PlayStation PSN Card | PlayStation Plus Extra | 3 Mesi | 40 EUR | Codice download per PS4/PS5- Account italiano € 40,0 Vedi

Offerta

Una soluzione senza dubbio particolare quella scelta da Sony. Nella sostanza non cambia molto, ma è necessario un ulteriore passaggio da parte del compratore, cosa che potrebbe far storcere il naso a qualche utente. Che ne pensate?