F1 22: svelate le valutazioni dei piloti della Formula 1 presenti nel gioco

A pochi giorni dal debutto nei negozi di F1 22, EA Sports e Codemasters hanno svelato le valutazioni dei piloti della Formula 1 presenti nel gioco..

Come nei precedenti giochi della serie Codemasters, anche in F1 22 le valutazioni danno un'idea della bravura dei piloti presenti nel gioco e ne influenzano lo stile di guida e non solo. I rating inoltre sono dinamici: non solo cambiano man mano che si fanno progressi nella modalità Carriera, ma vengono anche aggiornati in base alle prestazioni dei piloti nel mondo reale durante la stagione.

I valori presi in considerazione sono quattro, ovvero Experience, Racecraft, Awareness e Pace, che determinato il punteggio generale. "Experience" rappresenta il tempo trascorso in pista da un pilota durante la sua carriera. "Racecraft" tiene in considerazione le posizioni di partenza e di arrivo durante la carriera, un valore alto indica un pilota che spesso riesce a salire in classifica rispetto al piazzamento iniziale. "Awareness" indica la pulizia di guida del pilota e sulla quantità di penalità che riceve in gara. Infine, "Pace" si calcola mettendo insieme i giri più veloci in gara e confrontandoli non solo con il giro più veloce in generale, ma anche con i tempi sul giro del compagno di squadra.

F1 22

Ecco le valutazioni di tutti i piloti di F1 2022:

Max Verstappen 94

Experience: 72

Racecraft: 98

Awareness: 79

Pace: 97

Lewis Hamilton 94

Experience: 93

Racecraft: 96

Awareness: 92

Pace: 93

Charles Leclerc 92

Experience: 65

Racecraft: 94

Awareness: 91

Pace: 95

George Russell 90

Experience: 64

Racecraft: 90

Awareness: 86

Pace: 93

Lando Norris 90

Experience: 64

Racecraft: 94

Awareness: 82

Pace: 92

Fernando Alonso 89

Experience: 98

Racecraft: 88

Awareness: 78

Pace: 89

Valtteri Bottas 88

Experience: 77

Racecraft: 84

Awareness: 93

Pace: 90

Sergio Perez 88

Experience: 83

Racecraft: 89

Awareness:85

Pace: 89

Carlos Sainz 87

Experience: 72

Racecraft: 89

Awareness: 89

Pace: 87

Sebastian Vettel 85

Experience: 91

Racecraft: 87

Awareness: 92

Pace: 83

Pierre Gasly 84

Experience: 62

Racecraft: 90

Awareness: 79

Pace: 84

Daniel Ricciardo 83

Experience: 82

Racecraft: 88

Awareness: 93

Pace: 89

Esteban Ocon 83

Experience: 63

Racecraft: 90

Awareness: 76

Pace: 82

Alex Albon 82

Experience: 59

Racecraft: 90

Awareness: 76

Pace: 81

Kevin Magnussen 81

Experience: 68

Racecraft: 82

Awareness: 84

Pace: 82

Lance Stroll 80

Experience: 65

Racecraft: 89

Awareness: 76

Pace: 77

Yuki Tsunoda 78

Experience: 55

Racecraft: 76

Awareness: 74

Pace: 83

Mick Schumacher 77

Experience: 56

Racecraft: 79

Awareness: 80

Pace: 79

Nicholas Latifi 70

Experience: 60

Racecraft: 80

Awareness: 76

Pace: 66

Zhou Guanyu 70

Experience: 47

Racecraft: 80

Awareness: 73

Pace: 67

Vi ricordiamo che la data di uscita di F1 22 è fissata al 1 luglio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.