Offroad Unchained, la recensione del racer arcade targato Red Bull

La formula Unchained messa a punto dalla divisione gaming di Red Bull negli ultimi anni è caratterizzata da un grande impatto visivo e da controlli estremamente semplici, che richiedono l'uso di un solo dito ma che, proprio per questo, finiscono spesso per offrire un'esperienza più vicina a quella dei classici endless runner che non ai giochi di guida veri e propri.

Gameplay e automatismi

Offroad Unchained, il fuoristrada in derapata

I primi minuti di Offroad Unchained sono dedicati a un tutorial che illustra il funzionamento del gameplay: alla guida di uno fra i tanti fuoristrada sbloccabili, dovremo completare gare man mano più difficili cercando di tagliare il traguardo per primi. La chiave per la vittoria sta nella pulizia della guida, ma il concetto stesso appare fin da subito reso in maniera bizzarra.

Si gioca infatti con lo schermo in verticale, in modalità ritratto e usando unicamente un pollice per far sterzare l'auto, sebbene tale input non venga recepito come ci si aspetterebbe. Con l'acceleratore automatico e senza la possibilità di frenare, alla fine dei conti le meccaniche ruotano unicamente attorno agli slide che bisogna effettuare per affrontare le curve in derapata controllata, al tempismo dei salti e al doppio tocco per l'attivazione del classico boost.

Gestire queste azioni nella maniera migliore, cercando di evitare gli ostacoli lungo il tracciato, consente di ottenere lo spunto necessario per superare gli avversari, che si tratti di eventi semplici o in multiplayer online. Tuttavia le meccaniche free-to-play entrano in azione con i loro paywall abbastanza in fretta, e così agire sui potenziamenti diventa praticamente obbligatorio per poter essere competitivi.

L'impianto che viene fuori è insomma quello dei più classici mobile game freemium di vecchio stampo, con un bilanciamento della difficoltà tarato per spingerci verso le microtransazioni ma al tempo stesso un gameplay quasi automatizzato, ideale per giocatori pigri che hanno poca voglia di impegnarsi: un target che in ambito mobile è senz'altro ampio, ma questa non è un giustificazione.