Final Fantasy 16: il doppiaggio sarà in inglese britannico... per non offendere gli americani

I personaggi di Final Fantasy 16 saranno doppiati in inglese britannico e non con quello universale di stampo americano. La conferma è arrivata dal producer Naoki Yoshida, che ha anche spiegato il motivo: paradossalmente, non vuole offendere i giocatori americani.

In un'intervista con Dengeki Online, tradotta dalla sempre affidabile @aitaikimochi, Yoshi-P ha spiegato che Final Fantasy 16 sarà doppiato esclusivamente da attori britannici in quanto gli sviluppatori temono che i giocatori americani che sperano di assaporare un gioco ambientato in un mondo fantasy medievale in stile europeo potrebbero rimanere delusi.

"Anche se la sceneggiatura è scritta in inglese, ci siamo assicurati di non includere nessun accento americano", ha detto Yoshida. "Lo abbiamo deciso per evitare che gli utenti americani che giocheranno Final Fantasy 16 si arrabbino, dicendo qualcosa come "volevo giocare un gioco ambientato in un'Europa medievale fantasy, ma perché tutti i personaggi parlano in inglese americano?". Per evitarlo ci siamo assicurati che tutti i dialoghi fossero registrati usando l'inglese britannico".

Quella di doppiare Final Fantasy 16 in inglese britannico è dunque una scelta stilistica presa per rappresentare al meglio un fantasy medievale di stampo europeo. Non è la prima volta che Square Enix pone una certa cura per questi dettagli. Final Fantasy 9, ad esempio, se pur sprovvisto di doppiaggio rappresentava in maniera fedele i vari dialetti giapponesi (poi adattati in quelli italiani nei nostri lidi) per caratterizzare in modo originale il variopinto cast di personaggi del gioco.

Final Fantasy 16 sarà disponibile nel corso dell'estate del 2023 per PS5. Sempre Yoshida in questi giorni ha svelato che spera di realizzare una demo del gioco prima del debutto nei negozi.