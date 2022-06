Final Fantasy 16: una demo prima dell'uscita è uno dei desideri del produttore Naoki Yoshida

Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy 16, ha affermato che vorrebbe realizzare una demo gratuita da condividere con i giocatori prima dell'uscita del gioco, prevista per l'estate 2023.

L'informazione arriva da un'intervista a Dengeki Online, tradotta dal giapponese all'inglese da GamesRadar+. In questa intervista Yoshida ha affermato che "vorrebbe" distribuire una versione di prova gratuita di Final Fantasy 16 prima dell'uscita, ma afferma che il team di sviluppo sa che dovrà continuare a lavorare anche nel 2023 al gioco. Per questo motivo, Yoshida non può garantire che vi sarà una demo del gioco di ruolo prima del lancio: per il momento si tratta di un suo desiderio.

Square Enix non ha voluto rilasciare una dichiarazione riguardo a quanto detto da Yoshida. Ricordiamo però che non sarebbe la prima volta che Square Enix permette ai giocatori di provare un Final Fantasy prima dell'uscita. Sia nel caso di Final Fantasy 15 che di Final Fantasy 7 Remake, l'editore ha reso disponibili delle prove (anche più di una nel caso di Final Fantasy 15).

Clive, protagonista di Final Fantasy 16

Dovremo vedere se il team di sviluppo di Final Fantasy 16 sarà in grado di lavorare a una demo, magari anche dopo l'uscita del gioco, per permettere a chi ha molti dubbi di fare una prova con mano di quanto creato.

Yoshida ha svelato molti dettagli riguardo a Final Fantasy 16, come ad esempio il fatto che avrà oggetti che cambieranno il sistema di combattimento, per aiutare i meno abili.