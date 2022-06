PS Plus Extra e Premium: prezzo in Italia e come calcolare il costo dell'upgrade

Oggi, 23 giugno 2022, Sony ha reso disponibile il nuovo PS Plus, che si divide in tre livelli: Essential, Extra e Premium. PlayStation Plus propone tre diversi prezzi e, quindi, propone due diversi modi per fare l'upgrade. Vediamo prima di tutto i dettagli sui prezzi italiani dei vari livelli di abbonamento:

Essential: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all'anno

Extra: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno

Premium: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all'anno

Essential, ricordiamo, è il PS Plus classico esistito fino ad oggi. Extra e Premium propongono invece vari servizi aggiuntivi, di cui potete vedere i dettagli qui.

Nel caso nel quale siate già abbonati a PS Plus, potete fare l'upgrade a Extra o Premium, pagando la differenza di prezzo calcolata anche in base al tempo rimanente sul vostro abbonamento. Il calcolo di questo upgrade viene gestito in modo automatico tramite il sistema di PlayStation. Per poter vedere esattamente quanto vi costerebbe fare l'upgrade, potete andare a questa pagina ed eseguire l'accesso con il vostro account PlayStation.

PS Plus

Anche noi abbiamo verificato i prezzi e ci è stato confermato che, almeno per il momento, non ci sono sconti promozionali, a differenza di quanto era accaduto ad alcuni giocatori in Asia.

Diteci, che ne pensate dei prezzi? Sono adeguati a quanto viene offerto?