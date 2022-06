Sonic 3: la colonna sonora è stata composta da Michael Jackson, conferma Yuji Naka

C'è davvero Michael Jackson dietro alla colonna sonora di Sonic 3? A quanto pare uno dei più vecchi misteri del mercato videloudico è stato finalmente risolto, grazie a Yuji Naka, il papà del porcospino blu, che su Twitter ha confermato che l'artista ha effettivamente composto la soundtrack del titolo per Sega Mega Drive.

Commentando i cambiamenti alla colonna sonora di Sonic 3 per la raccolta Sonic Origins, Naka ha affermato:

"Sonic 3 di Sonic Origins avrà una canzone differente? Oh mio Dio, la musica di Sonic è cambiata, nonostante SEGA usi musica di Michael Jackson."

Dato che il tweet è poco chiaro in lingua inglese, si potrebbe pensare che Naka abbia semplicemente sbagliato a tradurre dal giapponese, se non fosse che pochi minuti dopo ha condiviso anche una vecchia foto scattata quando visitò la casa di Jackson durante lo sviluppo di Sonic 3.

"Questa foto è stata scattata da me con la mia fotocamera quando siamo andati a casa sua (di Jackson) in elicottero. È molto sbiadita. Mi manca."

Secondo le leggende metropolitane della rete, ora confermate, la colonna sonora di Sonic 3 per Sega Mega Drive è stata composta, completamente o in parte, dal celebre Michael Jackson. La collaborazione, secondo un'altra teoria, è stata interrotta per via delle accuse di abusi sui minori e per questo motivo la compagnia giapponese non ha mai riconosciuto il lavoro dell'artista ufficialmente.

È stato confermato che Sonic Origins, la nuova compilation di giochi di Sonic disponibile da oggi per console e PC, non utilizza la colonna sonora originale. Il sospetto di molti è che ciò sia dovuto a dei presunti problemi di diritto d'autore. La nuova soundtrack è stata realizzata dal compositore Jun Senoue.