Final Fantasy 16 avrà oggetti che cambieranno il sistema di combattimento, per aiutare i meno abili

Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy 16, ha parlato della gestione della difficoltà del gioco di ruolo d'azione in arrivo su PS5 nell'estate del 2023. Secondo quanto indicato in un'intervista con Famitsu, ci saranno due modalità di gioco, con una focalizzata sulla storia che proporrà degli oggetti che renderanno alcuni aspetti del combattimento più facili.

Precisamente, spiega che Final Fantasy 16 avrà una modalità "Action Focus Mode" e una modalità "Story Focus Mode". Quest'ultima è pensata per fare in modo che "anche chi non è bravo con i giochi d'azione possa assolutamente godersi" Final Fantasy 16.

Questa modalità non abbasserà semplicemente il livello di difficoltà, ma aggiungerà sin dall'inizio anche una serie di oggetti che possono essere equipaggiati e che semplificheranno aspetti del gioco. Ad esempio, viene spiegato che uno di questi attiverà un rallentamento che concede qualche secondo per eseguire una schivata perfetta se un nemico cerca di attaccare Clive, protagonista di Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16

Visto che alcuni oggetti potrebbero rendere anche troppo facile Final Fantasy 16, il tutto è stato pensato per fare in modo che ogni giocatore possa scegliere in che modo farsi aiutare, togliendo certi oggetti ma tenendo altri. Un giocatore può quindi iniziare con tutti gli aiuti attivi, rimuoverli se impara a combattere ed equipaggiarne alcuni nuovamente se ritiene che il combattimento che lo attende sia troppo difficile.

Pare inoltre che questi oggetti siano disponibili anche in modalità Action Focus Mode (ma probabilmente dovranno essere ottenuti in qualche modo), per chi vuole mantenere il livello difficoltà originale ma al tempo stesso ottenere un po' di aiuto di tanto in tanto. Tra le due modalità non ci sarà alcuna differenza in termini di trama e contenuti.

Yoshida ha anche affermato di ritenere che FF 14 e FF 15 abbiano rovinato la reputazione della saga.

