Final Fantasy 16, Naoki Yoshida ci racconta il gioco

Yoshida non ha specificato se e quanto i membri del party potranno essere personalizzati nelle abilità, nell'equipaggiamento o nelle strategie in battaglia, ma anche qualora dovessero esserlo, è evidente che i riflettori saranno tutti puntati su Clive. Questa decisione farà storcere il naso ai tradizionalisti e a chi adora micro-gestire ogni singola azione del proprio party, ma allo stesso tempo consente di avere un sistema di combattimento profondo e cucito su misura per Clive. Non solo, perché potrebbe portare anche a relazioni tra i personaggi meno prevedibili: Final Fantasy XVI non sarebbe certo il primo JRPG in cui comprimari lasciano il party, muoiono o addirittura tradiscono il protagonista, ma riducendo la loro influenza sul sistema di combattimento, il team di Yoshida ha più libertà di osare e alzare la posta in gioco.

Ci sarà un'unica e parziale eccezione, visto che Clive sarà affiancato anche da un " compagno " a cui si potranno assegnare semplici comandi: "Gli potrai ad esempio dire di curarti o di attaccare uno specifico nemico", ci ha detto il producer. "I comandi possono essergli assegnati manualmente oppure si potranno automatizzare a seconda dello stile di combattimento del giocatore". Non è chiaro, tuttavia, se questo "compagno" sarà un particolare comprimario oppure se si tratta di una creatura non umana. Dopotutto il primo trailer mostrava come il fratello minore di Clive, Joshua, avesse un cucciolo di cane : chissà che non sia proprio lui ad accompagnare il protagonista nel suo viaggio in cerca di vendetta.

I membri del party aiuteranno Clive in battaglia, ma Yoshida ci ha confermato che non potranno essere controllati direttamente: "Il sistema di combattimento è tutto orientato sull'azione in tempo reale, e quindi, per permettere ai giocatori di focalizzarsi sul controllo di Clive, abbiamo deciso che gli altri membri del party sarebbero stati controllati dall'intelligenza artificiale".

Il sistema di combattimento

A differenza di serie come Dragon Quest, che negli anni si sono ammodernate senza mai allontanarsi dalla loro formula originale, Final Fantasy ha sperimentato a ogni capitolo, inseguendo un'esperienza sempre più spettacolare, dinamica e votata all'azione. Dall'invenzione dell'Active Time Battle ai primi QTE apparsi durante gli attacchi speciali, dall'abbandono degli incontri casuali alle continue sperimentazioni per ridurre i tempi di attesa in battaglia. Era quindi prevedibile, se non inevitabile, che il team di Yoshida provasse di nuovo a modernizzare Final Fantasy per renderlo ancora più action e sensazionale. "All'inizio dello sviluppo di Final Fantasy XVI abbiamo fatto moltissimi test per capire quanta azione dovesse esserci, quanto veloci dovevano essere i movimenti, quanto Clive potesse essere personalizzabile". Da questa fase fatta di continue iterazioni, prototipi scartati e idee appuntate sulle lavagne degli uffici, il team di sviluppo ha imparato molto, ma il gioco ha preso la forma che ha oggi solo dopo che al progetto si è unito Ryota Suzuki, battle director che a curriculum conta giochi come Devil May Cry 5 e Dragon's Dogma.

Clive può selezionare al volo l'Eikon equipaggiato, ottenendo diverse tecniche e abilità da combinare

"Quando Suzuki è arrivato, ha preso quello che avevamo creato fino a quel momento e l'ha riorganizzato, l'ha ripulito, rendendolo ancora più emozionante e stiloso". I precedenti progetti a cui ha lavorato Suzuki nei suoi anni in Capcom sono un indizio fondamentale per capire in che direzione si è mosso il team di designer al lavoro sul sistema di combattimento. Fin dalla diffusione del primo trailer, molti fan hanno accostato i combattimenti di Final Fantasy XVI a quelli di Devil May Cry e di altri hack'n'slash più spiccatamente action. Che piaccia oppure no, l'accostamento non è affatto lontano dalla realtà, visto che tra le principali fonti di ispirazione dello sviluppatore ci sono proprio alcuni dei maestri dell'azione in tempo reale. "Senza menzionare giochi nello specifico, abbiamo guardato a titoli fatti da PlatinumGames in primis, ma anche da Capcom e FromSoftware", spiega Yoshida. "Il team è composto da tanti giocatori appassionati e le opere che ci hanno ispirato sono quelle con cui abbiamo speso tantissimo tempo, non solo per lavoro ma soprattutto per divertimento".

Hugo Kupka, il Dominante che ospita l'Eikon Titan

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: nei filmati Clive piroetta e schiva, proietta gli avversari in aria e inanella combo aeree, attacchi rapidi e tecniche speciali, passando da un set di mosse all'altro con la pressione di un tasto. Un episodio di Final Fantasy così spiccatamente orientato alla frenesia e all'esplosività dei combattimenti raramente si è visto. Stando alle parole di Yoshida, le battaglie non saranno solo spettacolari e coreografiche, ma saranno anche collegate tra loro in maniera fluida e dinamica, portando a scontri che in tempo reale possono cambiare per dimensioni e intensità. "In alcuni punti della storia, Clive potrebbe cominciare combattendo con un gruppo di tre o quattro nemici normali", spiega il producer. "Ma man mano che lo scontro entra nel vivo potrebbero aggiungersi avversari d'élite da affrontare uno contro uno. Lo elimini e subito dopo ti ritrovi a combattere con un mini-boss o una creatura gigante... e, quando pensi che sia finita, Clive si ritrova a combattere contro un intero Eikon".