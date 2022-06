Soul Hackers 2: svelati i requisiti minimi e consigliati per PC del JRPG Atlus

Con la data di uscita di Soul Hackers 2 che si avvicina, Atlus ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC del suo JRPG, che abbiamo riportato di seguito:

Requisiti Minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon HD 5770, 1 GB

: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon HD 5770, 1 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 22 GB di spazio disponibile

: 22 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Low 1080p @ 30 FPS (80% Render Scale)

Requisiti Consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 760, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB

: NVIDIA GeForce GTX 760, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 22 GB di spazio disponibile

: 22 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: High 1080p @ 60 FPS (100% Render Scale)

Soul Hackers 2

Come possiamo notare i requisiti richiesti sono piuttosto abbordabili. Per raggiungere il preset high con risoluzione Full HD e 60fps al secondo bastano 8GB di RAM e una GTX 760 o un Radeon HD 7870, schede video con più di qualche anno sulle spalle. Aumentare risoluzione e impostazioni grafiche per forza di cose aumenterà i requisiti base, ma probabilmente saranno all'altezza anche di configurazioni non proprio recentissime.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile dal 26 agosto, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Di recente abbiamo visto in azione il sistema di combattimento in un gameplay trailer e vi abbiamo raccontato le nostre impressioni nel nostro provato di Soul Hackers 2.