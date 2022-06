Soul Hackers 2: video gameplay mostra i combattimenti del nuovo JRPG di Atlus

Atlus ha pubblicato un nuovo video gameplay di Soul Hackers 2 incentrato sugli scontri a turni del JRPG in arrivo su console e PC quest'estate, dandoci dunque modo di vedere in azione i vari protagonisti e farci un'idea del sistema di combattimento del gioco.

Come possiamo vedere nel filmato, prima ancora di dare inizio alle danze sarà possibile cogliere di sorpresa gli avversari con un attacco preventivo, infliggendogli un buon quantitativo di danni iniziali e garantendoci dunque un vantaggio sensibile. I combattimenti sono a turni e controlleremo un party di 4 personaggi, ognuno con abilità, statistiche e peculiarità uniche. Il sistema ruota intorno lo sfruttare le debolezze elementali nemiche, ogni volta che lo faremo aumenterà un contatore che determina la forza di un attacco extra che viene eseguito al termine dei turni dei nostri alleati.

Pochi giorni abbiamo pubblicato il nostro provato di Soul Hackers 2, dove Francesco Serino afferma:

"Ennesima variazione sul tema per Atlus, ma promettente come non mai, Soul Hackers 2 sembra fatto apposta per tutti gli affamati di un nuovo Persona, oltre che per quelli che amano la serie per le sue meccaniche ma non gradiscono l'ambientazione liceale. Qui abbiamo personaggi più maturi e dialoghi nella stessa direzione, montati su una struttura di gioco rodata, amata e ulteriormente perfezionato."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One, con tanto di sottotitoli in italiano.