Gran Turismo 7: trailer dell'update 1.17, tre nuove auto, un tracciato e nuovi menù per Café

Polyphony Digital ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per Gran Turismo 7. Parliamo dell'update 1.17 che aggiunge tre nuove auto, un tracciato e nuovi menù per Gran Turimo Café. L'aggiornamento di Gran Turismo 7 sarà disponibile dalle 8:00 (ora italiana) di domani, 23 giugno 2022. Possiamo anche vedere un trailer dedicato, qui sopra.

Le auto in arrivo con l'update 1.17 di Gran Turismo 7 sono:

Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98

Suzuki Vision Gran Turismo (versione Gr.3)

1932 Ford Roadster

Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98 ritorna nella serie dopo un decennio ed è descritta come "un'auto eccezionale progettata appositamente per gareggiare nelle condizioni inclementi della cronoscalata". Suzuki Vision Gran Turismo (versione Gr.3) "ampiamente modificato per rientrare nei regolamenti Gr.3, è l'incarnazione della competenza motoristica di Suzuki." 1932 Ford Roadster, invece, è un tributo alla scena americana delle auto personalizzate.

Le auto dell'update 1.17 di Gran Turismo 7

Il nuovo tracciato è Watkins Glen International, "situato nello stato di New York, circa 260 miglia a nord-ovest di New York City, inaugurato nel 1956 in un'area collinare". Viene spiegato che si tratta un percorso ceh si apre con sezioni veloci con curve di media e alta velocità, seguite poi da una sezione di curve strette e tecniche.

Sono state aggiunti i 3 seguenti menu extra in Gran Turismo Café:

Collezione Toyota 86: disponibile dal Livello collezionista 20

Collezione Honda Type R: disponibile dal Livello collezionista 20

Collezione Motore rotativo: disponibile dal Livello collezionista 32

Gran Turismo 7 è stato al centro di varie critiche recentemente, con il Campione Valerio Gallo che ha abbandonato il gioco in polemica.