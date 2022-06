Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, parte la campagna Kickstarter del board game, è già un successo

CD Projekt RED ha annunciato l'inizio della campagna Kickstarer di Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - The Board Game, il gioco da tavolo realizzato in collaborazione con CMON. Possiamo già definirla un successo: in poche ore sono stati già superati 200.000 euro in donazione a fronte dei circa 95.000 euro richiesti, con 14 giorni rimanenti alla conclusione della raccolta di donazioni.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è un gioco competitivo da 1-4 giocatori, che si daranno battaglia tra le strade di Night City comandando delle gang senza scrupoli per il controllo degli affari criminali della città. Ogni gang è caratterizzata da determinate skill e potrà arruolare mercenari, che includono volti noti di Cyberpunk 2077, come Johnny Silverhand e Jackie Welles.

Il periodo di uscita di Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è previsto per il mese di luglio 2023, con spedizione in tutto il mondo. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina Kickstarter del gioco a questo indirizzo.

Nel frattempo CD Projekt Red ha involontariamente confermato le informazioni trapelate con la recente fuga di notizie sul DLC Electric Rider di Cyberpunk 2077.