Hyenas: requisiti minimi e consigliati della versione Alpha svelati

Hyenas, nuovo gioco di Creative Assembly, sarà disponibile in versione Alpha Chiusa. Ora, il team di sviluppo ha svelato quali sono i requisiti per tale versione del gioco.

Vediamo prima di tutto i requisiti minimi PC di Hyenas:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: 2.5 Ghz Quad-core

RAM: 10 GB

Scheda Grafica: GPU con 5 GB di VRAM

VRAM: 5 GB

Spazio di archiviazione: 31 GB

Ecco invece i requisiti consigliati di Hyenas:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ogni processore Intel di 6° generazione | Ogni processore Ryzen 1000

RAM: 16 GB

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 5600 XT

VRAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 31 GB

Questi, ripetiamo, sono i requisiti per la versione Alpha, non per la versione definitiva. È altamente probabile che vi saranno dei cambiamenti quando la versione definitiva di Hyenas sarà pubblicata. Di norma, gli sviluppatori riescono a ottimizzare il gioco e ad abbassare i requisiti, anche solo un po'.

Alcuni personaggi di Hyenas

Hyenas è uno sparatutto online in arrivo su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. La data di uscita è fissata per un generico 2023. Potete vedere il trailer e scoprire tutti i dettagli sul gioco tramite la nostra notizia dedicata.