Sony Showcase annunciato con data e orario, novità per monitor e headset da gaming?

Sony ha annunciato una presentazione in cui svelerà nuovi prodotti, non per forza del brand PlayStation, ma che potrebbero essere legati ai rumor sui monitor e gli headset da gaming delle ultime ore. L'appuntamento con il Sony Showcase è fissato per il 28 giugno alle 23:00 italiane.

Potrete seguire la presentazione sul canale YouTube ufficiale di Sony a questo indirizzo o direttamente nel player sottostante. Al momento, non sono stati svelati i dettagli su ciò che verrà presentato, ma l'anteprima dell'evento recita "Find Your New Zone", che ricorda molto "INZONE", ovvero la presunta linea di cuffie e monitor da gaming suggerite dal noto insider Tom Henderson giusto alcune ore fa.

Per quanto riguarda gli headset, stando alle informazioni condivise da Henderson, dovrebbero esserci tre modelli, l'INZONE H3, H7 e H9, il primo cablato e gli altri due wireless, tutti con audio 3D. A questi si dovrebbero aggiungere due monitor da gaming, uno con risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, l'altro Full HD con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, in entrambi i casi con supporto alla tecnologia VRR, HDR, bassa latenza e alcune feature specifiche pensate per i giocatori.

Dato che si tratta di un evento per la presentazione di nuovi prodotti, molto difficilmente ci sarà spazio per i giochi in arrivo su console PlayStation, ma mai dire mai. Stando a PlayStation Game Size lo showcase durerà 15 minuti e 28 secondi.

A questo punto non ci resta che attendere martedì prossimo per scoprire cosa ha in serbo per noi Sony.