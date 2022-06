Forza Horizon 5: a sorpresa è arrivato il doppiaggio italiano con il nuovo Update

Poche ore fa Playground Games ha pubblicato un nuovo corposo Update per Forza Horizon 5, tra una novità e l'altra c'è anche una sorpresa, ovvero il tanto desiderato doppiaggio in italiano, così come in spagnolo e coreano.

Considerando che parliamo di un gioco di guida, prestare attenzione alle voci fuoricampo traducendole mentalmente o leggendo i sottotitoli in basso allo schermo non è proprio una soluzione comodissima, dunque questa novità farà senza dubbio molto piacere a tantissimi giocatori.

Forza Horizon 5

Il nuovo update di Forza Horizon 5 aggiunge anche l'evento Forza EV Rivals, la Horizon Story Co-op, l'opzione per il TAA su PC, nonché vari miglioramenti alla stabilità e le performance, così come la correzione di bug e problemi più e meno noti. Inoltre sono stati aggiunti i sottotitoli in danese, greco, olandese, norvegese, svedese, finlandese e portoghese europeo.

Potrete consultare le note ufficiali del nuovo aggiornamento di Forza Horizon 5 per Xbox Series X|S, Xbox One e PC a questo indirizzo.

Nel frattempo Turn 10 sta lavorando a Forza Motorsport, puntando al 4K/60 fps su Xbox Series X e 1080p/60fps su Xbox Series S.