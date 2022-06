Forza Motorsport punta ai 4K/60 FPS su Xbox Series X, e ai 1080p/60 FPS su Xbox Series S

Turn 10 Studios ha svelato quali sono le prestazioni cui sta puntando per le versioni Xbox di Forza Motorsport: 4K/60 FPS su Xbox Series X, e 1080p/60 FPS su Xbox Series S. Confermato il supporto per il ray tracing in tempo reale.

Le informazioni sono state fornite da Turn 10 stessa tramite il sito ufficiale del gioco, in cui è stata pubblicata la classica FAQ (frequently asked questions) con tutte le specifiche del caso. Una delle domande riguarda le performance del gioco su Xbox Series S e X, cui è stata data la risposta riportata in alto.

Non viene specificato se ci saranno diverse modalità grafiche, per favorire magari la qualità sulle prestazioni, ma intanto è bello sapere che la fluidità sarà molto elevata. Naturalmente su PC le performance saranno diverse a seconda del sistema usato. Ma questo è abbastanza scontato.

Ce la farà Turn 10 a mantenere le performance stabili? Conoscendo le qualità tecniche del team non ne dubitiamo.

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di Forza Motorsport è prevista per la primavera del 2023 su PC e Xbox Series X e S. Naturalmente sarà lanciato da subito anche nell'Xbox Game Pass. Nel mentre potremo giocare a Hot Wheels, la prima espansione di Forza Horizon 5.