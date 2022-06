Diablo Immortal: rinviato il lancio in Cina all'ultimo minuto

Activision Blizzard ha deciso di posticipare il lancio di Diablo Immortal in Cina a pochissimi giorni dal debutto programmato per il 23 giugno. Un post ufficiale afferma che il rinvio è stato deciso per apportare una serie di ottimizzazioni al gioco e allargare il numero di device supportati, ma potrebbero esserci anche altre motivazioni.

"Siamo spiacenti di informarvi che il lancio programmato di Diablo: Immortal il 23 giugno sarà ritardato", recita la pagina ufficiale di Diablo Immortal per il mercato cinese.

"Il team di sviluppo sta lavorando a una serie di ottimizzazioni del gioco: maggiore supporto per dispositivi per una gamma più ampia di modelli, massima qualità grafica su più modelli, una serie di esperienze, ottimizzazioni di rete e prestazioni e altro ancora. Riteniamo che l'esperienza di gioco sarà più fluida nella versione di lancio ufficiale, offrendoti contenuti di gioco migliori".

Per il momento Blizzard non ha annunciato una nuova data di lancio per Diablo Immortal in Cina, ma ha promesso una serie di bonus di compensazione per il ritardo.

Come fa notare VGC, se quello che afferma Blizzard è vero non si spiega come mai il gioco sia stato rinviato praticamente all'ultimo momento e non prima. Come fa notare inoltre Daniel Ahmad, analista di Niko Partner, la decisione è arrivata dopo che l'account Weibo ufficiale (una piattaforma social cinese) di Diablo Immortal è stato bannato per "violazioni di leggi e regolamenti correlati", dunque le due cose potrebbero essere collegate.

Diablo Immortal non è stato pubblicato nei Olanda e in Belgio a causa dell'uso di un sistema con lootbox, tuttavia la Cina non ha restrizioni simili, quindi non è chiaro per quale motivo l'account Weibo del gioco sia stato bannato.