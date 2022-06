Diablo Immortal: spende 15.000 dollari per ottenere una gemma rara, ma la distrugge per protesta

Un giocatore di Diablo Immortal, lo streamer Quin69, ha speso ben 15.000 dollari per ottenere una gemma rara. Quando è riuscito nell'impresa l'ha distrutta, per poi cancellare il suo personaggio e disinstallare il gioco per protesta. Si trattava di una gemma da cinque stelle.

Quin69 vive in Nuova Zelanda ed era già assurto agli onori delle cronache per un'altra grossa spesa fatta in Diablo Immortal. Evidentemente i soldi non gli mancano. In totale ha speso 25.165,57 dollari neo zelandesi nel gioco di Blizzard, ossia 15.997 dollari USA o 15.195,22 euro. Dopo aver ottenuto la gemma Quin ha dichiarato: "È finita," per poi disinstallare il gioco.

A quel punto si è reso conto di essersi dimenticato di prendere un'immagine della gemma. Quindi ha installato di nuovo Diablo immortal, per poi distruggere l'oggetto per protesta. Come? L'ha usata per potenziare un oggetto inutile da una stella.

Quindi ha lasciato il suo clan, dichiarando: "è stato un onore fare la balena con voi", per poi cancellare il suo personaggio così da essere certo di non poterlo riprendere mai più: "Vaffanculo, maledetta Blizzard" ha detto facendo il dito medio alla webcam, prima di disinstallare definitivamente il gioco dicendo: "Via dal mio computer, non meriti di starci sopra. Diablo II Resurrected, tu puoi restare. Diablo III, tu sei in bilico, ma va bene, puoi restare. Diablo Immortal? Fuori dalle palle."

La ragione per cui Quin ha speso così tanti soldi per una gemma da 5-stelle è perché le microtransazioni non consentono di acquistare direttamente oggetti rari. I giocatori devono acquistare le "legendary crest", che vengono usate durante gli Elder Rift per ottenere rune e geme, dal valore sempre differente.

Da notare che i giocatori possono equipaggiare massimo sei gemme da cinque stelle. Quindi Quin, pur avendo speso tutti quei soldi, era appena a un 1/6 del potenziamento finale del personaggio.