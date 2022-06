Genshin Impact: in arrivo un nuovo evento con in palio Primogem e non solo

Con l'inizio della seconda fase del ciclo vitale della versione 2.7 di Genshin Impact sta per arrivare un nuovo evento a tempo limitato, "A Muddy Bizarre Adventure" che si svolgerà tra il 22 giugno e il 4 luglio 2022. In cosa consiste? "Ripulire" le miniere del The Chasm da del fango in cambio di Primogem.

Ovviamente non si tratta di fare le pulizie di primavera con ritardo né di fanghiglia normale, quanto piuttosto una variante corrotta particolarmente pericolosa. Il nostro compito dunque sarà quello di equipaggiare la Lumenstone Adjuvant e usando il suo potere per rimuoverla, depotenziando così anche i mostri che proveranno ad ostacolarci o meno. Impresa nobile o meno, in palio ci sono comunque Primogem, Hero's Wit, materiali per potenziare talenti, armi e altro ancora.

"Durante l'evento, entra nel The Chasm e ripulisci le miniere mentre aiuti un ricercatore di Sumeru a risolvere una crisi in corso in cui il fango oscuro sta sgorgando dalle sue profondità. Completa i compiti designati per ottenere Primogem, Hero's Wit, Materiali per aumentare il livello dei talenti, Mystic Enhancemet Ore e altre ricompense."

Stando alla pagina ufficiale pubblicata da Hoyoverse come al solito l'evento sarà a fasi, con le quest che verranno pubblicate di giorno in giorno. Per partecipare è necessario essere arrivati almeno all'Adventure Rank 28, aver completato la quest "Surreptitious Seven-Star Seal Sundering" che offre l'accesso al The Chasm, nonché l'aver ottenuto e potenziato la Lumenstone Adjuvant al livello 2.

Oltre al nuovo evento questa settimana arriveranno nuovi banner su Genshin Impact, segnando il debutto di Kuki Shinobu, che di recente abbiamo visto in azione in un video ufficiale.