Genshin Impact: un trailer presenta Kuki Shinobu, disponibile dalla prossima settimana

A pochi giorni dal debutto di Kuki Shinobu, il prossimo personaggio giocabile a unirsi al cast di Genshin Impact, Hoyoverse ha pubblicato un "character demo" trailer, che ci offre un assaggio della abilità della vice-leader della gang di Arataki Itto.

Kuki Shinobu sarà disponibile a partire dalle 18:00 di giovedì 23 giugno. In particolare le probabilità di ottenere questa unità saranno maggiori tramite il banner di Arataki Itto, che sarà disponibile fino al 12 luglio, poco prima dell'arrivo della versione 2.8 di Genshin Impact.

Kuki Shinobu è un personaggio Electro 4 stelle che combatte con le spade e sembrerebbe maggiormente indicata per un ruolo di supporto o sub-DPS. L'Elemental Skill sacrifica il 30% dei suoi HP attuali per attivare un anello di energia intorno al personaggio attivo, che a intervalli regolari ripristina punti vita e causa danni AoE Electro ai nemici. L'Elemental Burst crea un campo energetico che causa danni AoE continui in base agli HP del personaggio, con la durata che viene estesa se questi sono meno della metà.

Nel frattempo siete ancora in tempo per ottenere Yelan in Genshin Impact tramite il banner dedicato.