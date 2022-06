Evil West, un trailer del gameplay esteso per l'action game con cowboy e vampiri

Evil West, l'interessante action game che ci proietta in un selvaggio west fra cowboy e vampiri, si mostra con un trailer del gameplay esteso, della durata di circa 10 minuti, pubblicato da IGN.

Annunciato nel dicembre del 2020, Evil West è il nuovo gioco di Flying Wild Hog, il team autore di Shadow Warrior 3, alle prese stavolta con meccaniche sparatutto in terza persona che appaiono decisamente solide e divertenti.

Forte di un sistema di combattimento variegato e sanguinolento, che include l'uso di un ampio arsenale di armi ma anche di potenti manovre melee, il gioco ci mette nei panni di un pistolero sulle tracce di una minaccia sovrannaturale.

Sotto la superficie di quella che si presenta come un'ambientazione normale, infatti, si nascondono orde di creature della notte, in primis vampiri, e dovremo affrontarli per evitare che prendano il controllo del territorio.

"Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un'organizzazione segreta dedita all'eliminazione dei vampiri, sei l'ultima linea tra l'umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Diventa un supereroe del Far West, elimina la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti!", si legge nella sinossi ufficiale.

"Scatena l'inferno in alcuni combattimenti viscerali ed esplosivi con le tue armi, un guanto fulminante e alcuni gadget. Uccidi con stile alcune mostruosità assetate di sangue nei panni di un cacciatore solitario o in cooperativa con un amico."

"Esplora e combatti in una campagna narrativa mentre potenzi le tue armi e i tuoi strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per evolvere le tue capacità di ammazzamostri, plasmando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde di esseri soprannaturali."

Evil West sarà disponibile a partire dal 20 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.