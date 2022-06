Starfield, la video analisi di Digital Foundry parla di elementi next-gen e old-gen

Starfield è protagonista della nuova video analisi di Digital Foundry, che ha osservato a fondo il trailer del gameplay del gioco per sottolineare sia gli aspetti next-gen che quelli old-gen del nuovo titolo Bethesda.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, il video di gameplay di Starfield all'Xbox & Bethesda Games Showcase sembra utilizzare un'effettistica di qualità per quanto concerne la valorizzazione dei dettagli negli ambienti chiusi, imparando in questo caso la lezione di Halo Infinite rispetto alla tanto chiacchierata demo che portò al rinvio dell'esclusiva Xbox.

In secondo luogo, la resa dello spazio rappresenta ancora un'incognita in termini di tecnologie utilizzate, ma sembra svolgere molto bene il proprio lavoro, così come il mix di asset manuali ed elementi procedurali che caratterizzano le superfici dei pianeti che potremo esplorare.

Per il momento due cose fanno storcere il naso: da un lato l'assenza di riflessi in ray tracing o finanche screen space reflection, per il momento sostituiti da semplici cubemap; dall'altro gli evidenti cali di frame rate che si notano durante alcune fasi di combattimento.

John Linneman ha confrontato il trailer di Starfield con la grafica di Fallout 4, e in tal senso i passi in avanti compiuti da Bethesda appaiono sostanziali. Ci sono però ancora parecchie incognite e la speranza è che tutti i dubbi vengano risolti da qui al lancio.

Nell'attesa, però, date un'occhiata al nostro speciale su Starfield, uno Star Citizen che ce l'ha fatta.