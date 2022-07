Amazon Prime: aumenta il prezzo degli abbonamenti in Italia, anche di Prime Student

Amazon ha annunciato un amento di prezzo del suo abbonamento Amazon Prime in Europa, Italia inclusa. A partire dal 15 settembre 2022, la sottoscrizione mensile passerà da 3,99€ a 4,99€, mentre quella annuale da 36,00€ a 49,90€.

Parliamo di un incremento di circa il 25% per l'abbonamento mensile e quasi del 39% per quello annuale. Come spiegato dalla compagnia in un'email inviata ai propri clienti, l'incremento dei prezzi di Amazon Prime, il primo dal 2018, è dovuto a un aumento dei costi dovuti all'inflazione.

Siete ancora in tempo per fare un abbonamento al vecchio prezzo a questo indirizzo.

Aggiornamento: Amazon ha confermato che anche il prezzo dell'abbonamento di Prime Student subirà un aumento a partire dal 15 settembre 2022. Per la precisione la sottoscrizione mensile passerà da 1,99€ a 2,49€, mentre quella annuale da 18,00€ a 24,95€.

"Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo", recita l'email inviata ai clienti abbonati al servizio.

"Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l'accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League."

Amazon Prime è un abbonamento che offre una serie di vantaggi agli abbonati, tra cui le consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti in vendita con la dicitura "Amazon Prime", l'accesso al catalogo di film e serie TV di Prime Video, nonché a due milioni di brani con Amazon Music Prime. A noi videogiocatori inoltre risultano particolarmente allettanti i giochi gratis regalati ogni mese tramite Twitch grazie a Prime Gaming.

