Meta Quest 2, vendite per 14,8 milioni di unità: è il visore VR di maggior successo

Meta Quest 2 ha totalizzato vendite per ben 14,8 milioni di unità: un risultato straordinario per il dispositivo stand alone, che lo rende il visore VR di maggior successo di sempre.

Certo, le avvisaglie erano chiare se consideriamo che lo scorso febbraio circa metà dei giocatori VR su Steam possedeva un Meta Quest 2, ma la crescita del dispositivo è stata costante fin dal lancio.

Il visore ha infatti contribuito in maniera sostanziale alla diffusione della realtà virtuale: nel 2021 il mercato dei dispositivi VR è cresciuto del 97% e addirittura del 242% durante il primo trimestre del 2022.

I motivi del successo di Meta Quest 2 sono piuttosto chiari: è semplice da utilizzare, non richiede hardware aggiuntivo e dispone di una libreria software già molto solida, a cui si aggiungeranno in futuro anche titoli come GTA: San Andreas VR, Ghostbusters VR e The Walking Dead: Saints and Sinners - Chapter 2: Retribution.

Ulteriori dettagli sul visore potete trovarli nella nostra recensione di Meta Quest 2.