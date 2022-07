Rabbids: Party of Legends, trailer di lancio su PS4, Xbox One, Switch e Stadia

Rabbids: Party of Legends è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia: Ubisoft ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio del gioco, che riporta i terribili conigli sulla scena per un nuovo, folle party game.

Protagonisti anche di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, appena mostrato con nuovi video, le buffe creaturine si ritrovano stavolta catapultati in un "mondo mitologico pieno di occasioni per creare scompiglio."

"Unisciti a loro in un viaggio esilarante a base di caos e personaggi colorati, alla ricerca di un modo per tornare a casa!", recita la sinossi ufficiale di Rabbids: Party of Legends.

"Collabora con gli altri, o sfidali in 50 minigiochi fuori di testa: assumi pose stravaganti, scontrati con gli avversari, divora peperoncini in quantità e sfoggia i tuoi migliori passi di danza nel party più epico nella storia dei Rabbids."