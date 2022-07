Ghostrunner: Complete Edition è disponibile con trailer di lancio

Ghostrunner è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch con la Complete Edition, come conferma il trailer di lancio pubblicato da 505 Games.

A oltre un anno dall'annuncio di Ghostrunner 2, arriva dunque l'edizione definitiva dell'ottimo action in prima persona di One More Level, che include l'espansione Project_Hel e tutti i DLC al prezzo di 39,99€.

"Scala la Dharma Tower, una megastruttura che funge da ultimo rifugio per l'umanità, in una missione violenta per sconfiggere un tiranno crudele. Stiloso, frenetico, letale e dotato di un sistema di combattimento 'one-hit-one-kill' che incoraggia e premia riflessi fulminei e decisioni immediate, tutti questi elementi rendono Ghostrunner: Complete Edition il punto di ingresso perfetto nel franchise per tutti coloro che cercano un'esperienza impegnativa e appagante, ulteriormente impreziosita dalla colonna sonora elettronica di Daniel Deluxe che infonde potenza palpitante a ogni salto e fendente."

"Ghostrunner: Complete Edition include tutto ciò che ha reso Ghostrunner un titolo di successo nel 2020 e aggiunge i perfezionamenti e i contenuti post-lancio che One More Level ha creato da allora. Il DLC prequel Project_Hel offre una nuova campagna con protagonista un nuovo personaggio giocabile: Hel, una androide da combattimento instabile guidata da un odio ribollente, con mosse speciali che la differenziano dal protagonista originale Jack."

"Padroneggia i movimenti e le tecniche di combattimento di Ghostrunner: Complete Edition nelle modalità di gioco post-lancio. Sfreccia attraverso Killrun, sconfiggi i nemici lungo il percorso per aggiungere secondi preziosi al timer. Sopravvivi agli attacchi furiosi dei nemici con l'aiuto dei potenziamenti casuali nella Modalità Ondata roguelike. La Modalità Assist offre vantaggi opzionali come tempi di recupero delle abilità più brevi, gameplay più lento e una vita extra. Scatta l'istantanea perfetta con la Modalità Foto."