Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovi video dallo showcase Ubisoft

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato mostrato con alcuni nuovi video durante lo speciale showcase che Ubisoft ha dedicato al gioco, disponibile a partire dal 20 ottobre su Nintendo Switch.

Se avete letto la nostra intervista a Davide Soliani, director di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, saprete già che questo nuovo episodio della serie strategica introduce diverse novità di grande rilevanza, dal gameplay alla colonna sonora.

Quest'ultima non verrà affidata unicamente al talentuoso Grant Kirkhope, che verrà affiancato per l'occasione dalla compositrice giapponese Yoko Shimomura e dal pluripremiato Gareth Coker.

Come si può vedere nel video completo dello showcase, Davide Soliani ha presentato quella che sarà la trama di Sparks of Hope ma soprattutto le novità che troveremo all'interno del gioco, come ad esempio la possibilità di muovere i personaggi liberamente anziché nell'ambito della classica griglia.

Insomma, il gioco promette decisamente bene e non vediamo l'ora di poterci mettere le mani sopra: come detto, l'appuntamento è fissato al 20 ottobre, in esclusiva su Nintendo Switch.