Atari 50: The Anniversary Celebration annunciato PC e console, contiene 90 giochi

Atari ha annunciato una nuova maxi-collezione di titoli storici provenienti dal suo catalogo con la Atari 50: The Anniversary Celebration, pacchetto celebrativo che contiene al suo interno ben 90 giochi attraverso vari anni ed epoche.

Atari 50: The Anniversary Celebration sarà disponibile nell'inverno 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come modo per festeggiare i 50 anni del celebre marchio videoludico. La raccolta vuole dunque portare i giocatori in un viaggio lungo 50 anni di videogiochi, attraverso 90 diversi titoli giocabili al suo interno che spaziano attraverso le 6 console originali di Atari e gli arcade.

Oltre ai classici, che in base a quanto riferito vengono riproposti "esattamente com'erano", il pacchetto contiene anche alcuni giochi nuovi "reimmaginati" da parte di Digital Eclipse, come Swordquest: AirWorld che si propone come ultimo capitolo ideale della saga di Sworquest, Haunted Houses che porta il gioco horror per Atari 2600 in 3D, VCTR-SCTR che riporta in auge la grafica vettoriale, Neo Breakout che propone una reinterpretazione dell'originale, Quadratank che è una sorta di seguito di Tank del 1978 e Yars' Revenge Reimagined, nuova versione del capolavoro di Howard Scott Warshaw.

Per il resto, si segnala una raccolta "curata" dei 90 classici, con diverse opzioni per la riproduzione dei giochi, timeline interattive per scoprire i cenni storici legati ad Atari e ai suoi giochi, nuovi video e documentari e in generale una grande quantità di elementi "documentaristici" molto interessanti. Attendiamo a questo punto di conoscere la data d'uscita di Atari 50: The Anniversary Celebration.