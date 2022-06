Ms. Marvel 1x04, la recensione della nuova puntata su Disney+

A questo punto non siamo sicuri che il formato da sei episodi abbia fatto bene a Ms. Marvel: con un cast convincente e tante sottotrame lasciate in sospeso, gli sceneggiatori di questo quarto episodio - di nuovo quattro, come la scorsa settimana , segno che siamo ancora nel campo delle riscritture che hanno rimandato l'uscita della miniserie - hanno preferito spostare la scena a Karachi, per un tocco di esotismo e un viaggio alla scoperta delle proprie origini, solo che mancano appena due episodi al finale e i nodi che devono venire al pettine sono tanti. In più, Ms. Marvel dovrebbe collegarsi direttamente a The Marvels: significa che dovremo aspettare una seconda stagione, che per adesso non è nei piani di Disney e Marvel Studios, oppure che la storia proseguirà nel film in uscita nel 2023?

Viaggio a Karachi

Ms. Marvel, Khamala indossa finalmente la mascherina

Anche questa volta possiamo idealmente dividere l'episodio in due metà, ma è difficile scegliere quale delle due sia migliore perché entrambe hanno notevoli alti e bassi. Abbiamo ritrovato Khamala su un aereo per Karachi insieme a sua madre Muneeba: non sappiamo come la nonna Sana sia riuscita a convincere Muneeba a tornare in Pakistan per un breve incontro, ma ci sono diverse cose che non tornano in questa narrativa. Sana ha chiamato Khamala perché entrambe hanno visto il treno che la sera della Partizione portò sua nonna a Karachi, separandola dalla madre Aisha, che ora sappiamo venire da un'altra dimensione.

Se è vero che Sana e Khamala hanno avuto questa visione per una questione genetica, perché Muneeba non l'ha avuta, e comunque perché Sana non ne parla anche con lei? Come può la nonna aver dedotto che il bracciale avrebbe svegliato i poteri di Khamala? Diciamo che questa parte dell'episodio ci ha fatto storcere parecchio il naso, anche se abbiamo apprezzato la caratterizzazione di Sana, una donna eccentrica e diretta che, quantomeno, non ha tirato il mistero per le lunghe come succede spesso in questi show televisivi.

Dunque questa prima metà dell'episodio vede Khamala imparare a conoscere Karachi, i cugini, i loro amici e le usanze del luogo. È una scelta colorita che si sofferma sui particolari più esotici, degna della regista pluripremiata Sharmeen Obaid-Chinoy, pachistana e canadese, che si vede che sa dove mettere le mani, o meglio, puntare la macchina da presa. Il montaggio di queste scene di vita quotidiana, però, non ci ha convinto altrettanto, e continuiamo a pensare che le riscritture e le riprese aggiuntive abbiano rovinato sia questo episodio che il precedente.

Ci sono degli stacchi fin troppo improvvisi che spezzano l'illusione, come quando si passa dalla scena introspettiva in cui Muneeba e Sana hanno finalmente un confronto famigliare, a quella immediatamente successiva in cui Khamala torna da fuori e trova sua madre sola, in cucina. Sembrano due scene completamente scollegate che sono state forzate in una successione di continuità che però non funziona, sebbene entrambe siano molto belle e intime, grazie anche al personaggio di Muneeba che in questo episodio si svela un po' di più.

Ms. Marvel, Aramis Knight interpreta la versione TV di Kareem

Forse Obaid-Chinoy avrebbe dovuto dedicare un po' meno tempo all'esplorazione di Karachi e concentrarsi sulla ricerca di Khamala, che la porta a incrociare Kareem, un nuovo personaggio interpretato da Aramis Knight. Nei fumetti, Kareem compare per la prima volta nel #12 di Ms. Marvel: vive a casa della nonna di Khamala, ma segretamente indossa il costume del vigilante Pugnale Rosso. Nella serie TV, invece, Kareem è uno dei Pugnali Rossi: appartiene a una casta di guardiani che combatte in segreto i Djinn e altre minacce ultraterrene. Avrà funzionato questo cambiamento?