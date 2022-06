RimWorld su PS4 e Xbox One, un trailer annuncia la data di uscita

RimWorld approderà a breve anche su PS4 e Xbox One con la Console Edition, annunciata con un trailer che ne rivela la data di uscita: sarà disponibile su PlayStation Store e Xbox Store a partire dal 29 luglio.

Distintosi anche per aver ricevuto qualche anno fa un DLC da 332€, RimWorld è un simulatore di colonie spaziali che potrà vantare in questa nuova edizione un'interfaccia e un sistema di controllo rivisitati.

"Portare RimWorld sui sistemi PlayStation 4 è stata una grande sfida da superare per il team", si legge sul PlayStation Blog. "Ogni aspetto del gioco ha richiesto molto lavoro, pianificazione e riflessioni attente per portare senza problemi il sistema di gioco acclamato dalla critica di RimWorld al pubblico PlayStation."

"Per fare in modo che i giocatori su console abbiamo la miglior esperienza possibile, il team ha lavorato assiduamente per ottimizzare RimWorld in modo di utilizzare al meglio l'hardware PlayStation, progettando un'interfaccia intuitiva che non perde la sua ricchezza di dettagli e funzionalità, al contempo trasportando sistemi e controlli per un simulatore di colonie senza paragoni su PlayStation 4."