Sony INZONE, il nuovo brand di cuffie e monitor da PC gaming farà breccia nel mercato?

Ieri sera Sony ha svelato la linea di prodotti del nuovo brand INZONE, che si prepara ad arrivare sul mercato con due monitor e tre cuffie pensati per il gaming e in particolare quello su PC. Non a caso il tutto è stato presentato con un "Sony Showcase" piuttosto che con un classico "State of Play", evitando i canali PlayStation quasi a voler fin da subito distinguere la linea INZONE con i prodotti ufficiali per le console ammiraglie. L'obiettivo di Sony dunque sembrerebbe quello di sfruttare la sua padronanza in ambito di tecnologie audiovisive per penetrare in un mercato in verità già piuttosto affollato.

Partiamo dagli headset INZONE, ovvero i modelli H3, H7 e H9, il primo cablato mentre gli altri due wireless tramite dongle proprietario o Bluetooth. Tutti e tre condividono l'audio spaziale a 360 gradi, un microfono ad asta flessibile e ribaltabile con funzione flip-to-mute, nonché parzialmente il design, minimale e senza tanti fronzoli, a tratti persino un po' anonimo. I modelli H7 e H9 presentano una batteria dalla durata generosa, rispettivamente fino a 40 e 32 ore e hanno dei tasti dedicati al bilanciamento dell'audio di gioco e della chat, un po' come le Pulse 3D, l'headset ufficiale di PS5. Non a caso le cuffie sono pienamente compatibili con la console e permettono anche di visualizzare a schermo le modifiche alle impostazioni in tempo reale.

Il punto di forza delle H9 invece è la cancellazione attiva del rumore, sfruttando la stessa tecnologia Dual Noise Sensor vista nella cuffie della serie 1000x di Sony. Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate la recensione delle cuffie INZONE H9. Pur puntando a un pubblico esigente, le fasce di prezzo dei tre headset dovrebbero accontentare un po' tutti una volta che arriveranno nei negozi il prossimo mese: si va dai 100 euro del modello base H3 fino ai 300 euro per quello di fascia alta H9.

La nuova linea INZONE di Sony

Sony ha anche presentato INZONE M3 e M9, due monitor da gaming da 27 pollici, che cercano di accontentare sia chi cerca una resa visiva di alto livello, sia chi pratica eSport e vuole un display ad elevato refresh rate, il tutto accompagnato da HDMI 2.1, G-Sync, VRR e casse integrate da 2W che supportano l'audio spaziale a 360 gradi.

M9 presenta un display IPS con contrasto elevato con Full Array Local Dimming e che supporta il 4K e HDR, con frequenza di aggiornamento di 144 HZ e un tempo di risposta GtG di 1ms. Con il modello M3 invece la risoluzione massima scende a 1080p ma la frequenza di aggiornamento sale a 240 Hz, rivelandosi dunque quello più indicato per chi gioca in maniera competitiva. Anche in questo caso, pur puntando chiaramente al mercato del gaming su PC, i monitor sono pienamente compatibili con PS5 e in particolare l'M9 ha la funzione di Auto HDR Tone Mapping grazie al quale la console riconosce il monitor e adotta impostazioni automatiche che corrispondano a un miglior utilizzo possibile. Per quanto riguarda i prezzi, INZONE M9 debutterà in Italia a luglio con un costo di 1099 euro, mentre non è ancora noto quello dell'M3, ma sappiamo che in Nord America sarà venduto a 529 dollari, ovvero circa 505 euro.

L'obiettivo di Sony sembrerebbe dunque quello di entrare nel mercato delle cuffie e monitor da gaming per PC, con dei prodotti sì compatibili con PS5, ma di base slegati dal brand "PlayStation". Una scelta tutto sommato comprensibile, dato che puntano a un pubblico per certi versi piuttosto differente. C'è da dire che questi due mercati di "nicchia" sono già piuttosto affollati e competitivi, dunque riuscire ad affermarsi non è affatto semplice, nonostante alla compagnia giapponese di certo non manchi una certa padronanza nell'ambito della realizzazione di tecnologie per display e cuffie.

Che ne pensate? I primi modelli di cuffie e monitor di INZONE presentati ieri da Sony vi interessano? O pensate che la concorrenza proponga alternative più valide? Fatecelo sapere nei commenti.

