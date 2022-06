Mario + Rabbids: Sparks of Hope, colonna sonora affidata a tre compositori: ecco perché

La colonna sonora di Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stata affidata a ben tre compositori: al talentuoso Grant Kirkhope sono stati affiancati Yoko Shimomura e Gareth Coker, e il director Davide Soliani ci ha spiegato il perché di questa scelta.

"Io penso che Grant abbia avuto un'evoluzione incredibile come compositore; da quando abbiamo iniziato Sparks of Hope ha fatto tra i pezzi in assoluto più belli, per quanto mi riguarda", ha spiegato Soliani nell'intervista che abbiamo pubblicato oggi.

"La vera sfida è stata lavorare a tre: Grant rimane il nostro compositore principale, ma abbiamo voluto portare un vibe un po' più nintendoso con Yoko Shimomura, che secondo me è grandissima - non c'è nemmeno bisogno di presentarla, la conoscono tutti - e Gareth Coker."

"Abbiamo cercato di ottenere il massimo da ognuno di loro, conservando tuttavia un'omogeneità musicale all'interno del gioco. E devo dire che lavorare con tutti e tre, per motivi diversi, è stato bellissimo. Io spero tanto che la colonna sonora piaccia e che loro possano vincere qualche premio, perché se lo meritano."

Potremo giudicare il lavoro del trio Kirkhope-Shimomura-Coker con le nostre orecchie quando Mario + Rabbids: Sparks of Hope arriverà nei negozi, il prossimo 20 ottobre.