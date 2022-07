Nintendo Switch Online: 4 nuovi giochi Sega Mega Drive per gli abbonati

Nintendo ha reso oggi disponibili per Switch 4 nuovi giochi Sega Mega Drive per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. I titoli in questione sono Mega Man: The Wily Wars, Comix Zone, Zero Wing e Target Earth. Le nuove aggiunte sono state presentate con un trailer, che potrete ammirare di seguito.

Mega Man: The Wily Wars è una raccolta che include i primi tre giochi della serie Mega Man a cui si aggiunge la nuova modalità Wily Tower, ispirata al classico della letteratura cinese "Il viaggio in Occidente".

Comix Zone è un beat 'em up in cui dovremo darle di santa ragione a degli alieni mutanti e caratterizzato da uno stile piuttosto originale, dato che il gioco è ambientato all'interno

di un fumetto. Zero Wing è un classico del genere degli sparatutto a scorrimento orizzontale a tema spaziale realizzato da Toaplan, in cui dovremo affrontare l'armata del cyborg alieno Cats per riportare la pace nella galassia. Infine Target Earth, conosciuto anche come Assault Suit Leynos, è uno sparatutto 2D mai giunto in Europa e anche in questo caso ambientato nello spazio.

Che ne pensate delle nuove aggiunte del catalogo Sega Mega Drive per Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo? Fatecelo sapere nei commenti.