Stray: i voti delle recensioni internazionali sono mediamente più che positivi

Sono ora disponibili le recensioni di Stray, il nuovo gioco per PC, PS4 e PS5 nel quale interpretiamo un gattino in un affascinante mondo cyberpunk. I voti internazionali sono mediamente positivi. Anche noi di Multiplayer.it vi abbiamo proposto la nostra recensione della versione PlayStation 5, tramite la quale abbiamo assegnato un 8.0 a Stray.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Stray è una piccola perla, un'avventura in grado di regalare sequenze davvero suggestive e una storia affascinante, finanche commovente in alcuni frangenti, che poggia sulle solide basi di una lore molto ben scritta. Certo, proprio come un gatto randagio al gioco capita d'impaurirsi per ogni piccolo sussulto, e così il team ha creato una bolla confortevole in cui muoversi senza temere alcuna insidia, con il risultato di evitare svarioni ma al contempo rinunciando a esprimere appieno un potenziale che appare limpido già nei primi minuti. A ogni modo avremo tempo per riflettere su ciò che Stray non riesce a essere: meglio concentrarsi su ciò che è, ovverosia il prossimo titolo che giocherete."

I voti internazionali di Stray attualmente disponibili sono:

VGC: 5/5

The Guardian: 5/5

MP1ST: 9/10

TechRaptor: 9/10

PushSquare: 8/10

The Mirror: 4/5

Stevivor: 8/10

Dexerto: 7/10

Al momento della scrittura di questa notizia, su Opencritic ha una votazione di 84/100 ("Top Critic Average"). Anche su Metacritic la media è di 84/100.

Stray

Per quanto riguarda le opinioni della stampa internazionale, Stevivor scrive: "Stray ha alti e bassi: in alcuni punti è assolutamente perfetto dal punto di vista dell'atmosfera e delle attività ludiche, mentre in altri fallisce notevolmente. Potrei fare a meno della sua trama guidata e dei momenti in cui non sei un gatto ma un eroe d'azione; i gatti non hanno bisogno di questo stress."

VGC invece critica il fatto che il gioco è fin troppo facile, ma si presenta talmente bene che non è un problema maggiore. VGC elogia il design e il mondo di gioco, oltre alla colonna sonora.

Diteci, avete intenzione di giocare a Stray su PC, PS4 o PS5?