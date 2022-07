GTA 6: informazioni ricavate dai curriculum di tre attori

Il curriculum di tre attori potrebbero aver fornito delle informazioni su GTA 6. Più precisamente, potrebbero aver svelato qualcosa sui personaggi e sul nome in codice usato internamente da Rockstar Games per parlare del gioco, nonché sulla presenza di una radio. Ma andiamo con ordine.

Gli utenti del GTA Forums, forum dedicato alla serie di Rockstar attivo dal 2001, hanno scandagliato a fondo centinaia di curriculum di artisti collegati a Entertainment Lab, un'agenzia che opera a New York City e che ha lavorato spesso con lo studio di The Warriors, scoprendo almeno tre attori apparentemente collegati a GTA 6.

Il primo è Nick Mills, che in questa pagina viene indicato come selezionato da Rockstar per un lavoro di doppiaggio (punto 14 della colonna di destra). Fin qui niente di eclatante. Più interessanti le pagine di Marco Virgilio e di Natonia Monet, entrambi legati a un progetto chiamato "Fireball". Ora, la pagina della Monet indicava Fireball come prodotto da Rockstar Games e indicava il nome del suo personaggio: Tamara. Scriviamo al passato perché nel frattempo l'attrice ha modificato il curriculum, togliendo i riferimenti indicati, subito dopo che si è scoperto che Fireball potrebbe essere il nome in codice di GTA 6 (la fuga di notizie è del 15 luglio, la rimozione dei riferimenti dal curriculum del 16 luglio).

Dal curriculum di Virgilio invece, si è appreso che in GTA 6 potrebbe essere una stazione radio chiamata Radio Hinterland, di cui l'attore sarà il DJ.

Ricapitoliamo: il nome in codice di GTA 6 dovrebbe essere Fireball. Nel gioco ci potrebbero esserci un personaggio di nome Tamara e una radio chiamata Radio Hinterland.

Da queste informazioni alcuni utenti sono arrivati alla determinazione che si tornerà anche a Vice City. Ora, va detto che hanno lavorato moltissimo di immaginazione, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.

Stando ad Americana, utente del GTA Forums, Fireball è il nome di una canzone del musicista Pitbull. Pitbull viene da Miami. Miami, naturalmente è la fonte d'ispirazione principale di Vice City, città vista nel secondo GTA III del 2002. È anche l'ultima città della trinità Liberty City, San Andreas e, appunto, Vice City, a non essere stata rivisitata in epoca HD, iniziata con GTA IV.

Naturalmente si tratta di un ragionamento abbastanza contorto e che non dimostra nulla, ma non sarebbe male tornare a Vice City.