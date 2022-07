FIFA 23: data e ora del trailer di annuncio svelate, ecco quanto durerà il video

Il canale YouTube di EA Sports FIFA ha reso disponibile una première del trailer di FIFA 23 che ci permette di scoprire quando sarà ufficialmente svelato il gioco di calcio di Electronic Arts: la data e l'ora da segnarsi sul calendario sono il 20 luglio 2022 alle 18:00. Inoltre, abbiamo modo di scoprire quanto sarà lungo questo filmato: 2 minuti e 22 secondi.

La durata del filmato di FIFA 2 non è ufficiale, ma è stata condivisa dall'account Twitter PlayStation Game Size, che di norma si occupa di scandagliare le informazioni dei server di PlayStation. Si tratta di una fonte nota e tendenzialmente precisa.

Ovviamente, come sempre, ricordiamo che parliamo di un rumor e che l'informazione potrebbe essere scorretta o, molto semplicemente, potrebbero esserci delle modifiche dell'ultimo minuto da parte di EA e la durata del filmato di FIFA 23 potrebbe cambiare, anche solo di qualche secondo.

Il video di annuncio del trailer di FIFA 23 del 20 luglio non riporta purtroppo alcuna informazione utile, quindi non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito al gioco. Tra un paio di giorni potremo saperne di più. Sappiamo però che Sam Kerr e Kylian Mbappé sono le stelle sulla copertina della Ultimate Edition.

Diteci, quali sono le vostre speranze per FIFA 23?