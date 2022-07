Sony acquisirà Repeat.gg, piattaforma dedicata all'eSport, PlayStation guarda sempre più all'online

Sony ha annunciato l'acquisizione sotto la divisione PlayStation della piattaforma tecnologica dedita all'eSport Repeat.gg. Si tratta dell'ennesimo passo della multinazionale giapponese verso il mondo dell'online, che segue a breve le acquisizioni di Bungie e dello studio di Jade Raymond.

Repeat.gg, l'home page

Repeat.gg ospita tornei classificati pensati per rendere gli esport più accessibili. Traccia le performance dei giocatori, permettendogli di prendere parte alle competizioni senza essere contemporaneamente online.

La compagnia ha organizzato più di 100.000 tornei finora, per più di 2,3 milioni di partecipanti.

Steven Roberts, il vice presidente di global competitive gaming di Sony, ha parlato di una PlayStation alla continua ricerca di modi per abbattere le barriere e consentire ai giocatori di competere a tutti i livelli. Per questo l'acquisizione di Repeat.gg viene vista come strategica per migliorare l'offerta eSport della compagnia. Interessante quando afferma che "Questo è solo l'inizio della nostra avventura e non vediamo l'ora di condividere altre novità con la nostra comunità in futuro," come a dire che l'espansione nel mondo dell'online non si fermerà qui.

Repeat.gg di suo ha chiarito che continuerà a supportare tutte le piattaforme. Quindi non diventerà un'esclusiva PlayStation, per così dire, ma rimarrà disponibile anche per sistemi mobile, PC e altre console, come quelle Xbox.