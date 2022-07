Star Wars Hunters: data di uscita rimandata per il gioco Switch e mobile

Star Wars: Hunters, gioco free to play per Switch e device mobile, è stato rimandato. La nuova data di uscita è ora il 2023: precedentemente era fissato per l'anno in corso. Il team ha anche condiviso un messaggio di spiegazione per il rimando del gioco.

Tramite Twitter, il team ha scritto: "Stiamo lavorando senza sosta per raggiungere la qualità che abbiamo prefissato per Star Wars Hunters. La nostra ambizione è di creare un gioco battle arena competitivo che sia in grado di intrattenere i giocatori per gli anni a venire. Per assicurarci di raggiungere le nostre alte aspettative e quelle dei fan di tutto il mondo, abbiamo preso la decisione di rimandare il lancio mondiale di Star Wars Hunters."

"Invitiamo tutti i giocatori a unirsi a noi su Vespaara quando Star Wars Hunters sarà pubblicato nel 2023 su Nintendo Switch, iOS e Android. Capiamo che i rimandi di un gioco sono frustranti, ma in ogni caso la nostra priorità numero uno è assicurarci che i giocatori abbiano la migliore esperienza possibile nell'Arena. Per coloro che sono stati in grado di unirsi a noi nella fase di pubblicazione limitata, apprezziamo il vostro supporto e il feedback nel mentre lavoriamo per rendere Star Wars Hunters il miglior gioco possibile. Continueremo a condividere nuovi contenuti regolarmente nei territori dove il gioco è già disponibile, fino al momento della pubblicazione globale: il nostro prossimo aggiornamento sarà disponibile nelle prossime settimane. Grazie per la vostra comprensione e vi vedremo nell'Arena!"

Star Wars: Hunters è sviluppato da Zynga e Lucasfilm Games. Il gioco è ambientato dopo la caduta dell'Impero, ovvero successivamente al Il ritorno dello Jedi. I giocatori lottano in un'arena, a squadre, sfruttando tutta una serie di personaggi di Star Wars, come Rieve, Aran Tal il Mandaloriano e Grozz il Wookiee.