House Party, versione 1.0 disponibile, con personaggi femminili giocabili

House Party è finalmente disponibile in versione 1.0, uscendo quindi dall'accesso anticipato. Il lancio è stato accompagnato dall'aggiunta dei personaggi femminili giocabili. Insomma, dopo cinque anni di sviluppo è finalmente arrivata una versione completa del gioco, che comunque continuerà a essere aggiornato con l'aggiunta di guest star come Doja Cat.

Alle feste si balla

La protagonista femminile avrà una storia simile a quello maschile, ma con delle differenze importanti: viene invitata alla festa da una persona diversa, gli altri partecipanti reagiscono diversamente quando parlano con lei, sono state aggiunte delle nuove conversazioni, ci sono modi diversi di fare amicizia con i festaioli e le storie d'amore sono diverse.

Stando al team di sviluppo, aggiungere il personaggio femminile, che probabilmente non sarà l'unico, ha richiesto molto lavoro.

Per chi non lo conoscesse, House Party è sostanzialmente un'avventura piccante piena di dialoghi e puzzle in cui si deve partecipare a una festa, conoscendo gli altri invitati, risolvendo alcuni puzzle e facendo sesso.

La versione base è stata censurata, per poter stare su Steam. Comunque sia è possibile acquistare a parte la versione più esplicita come se fosse un add-on.

House Party su Steam