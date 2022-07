God of War Ragnarok: la data di uscita era la stessa di Starfield, per Schreier; perché è cambiata

Come tutti sapranno, la data di uscita di God of War Ragnarok è da poco stata annunciata: sarà disponibile il 9 novembre 2022. Inizialmente, però, la data di uscita era fissata per l'11 novembre 2022 secondo un trailer cancellato e anche secondo Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria. Si tratta della stessa data di Starfield (prima del rimando al 2023, si intende).

Schreier, tramite Resetera, ha scritto: "Successivamente all'annuncio [della data di God of War Ragnarok, ndr], mi è stato detto che la data di uscita era effettivamente l'11/11/22 e che all'improvviso è stata cambiata al 9/11/22: per questo motivo l'annuncio è stato rimandato dal 30 giugno alla settimana successiva. Non sono sicuro al 100% perché abbiamo cambiato data. Penso che sia una questione logistica più che qualcosa legato a Starfield".

Secondo Schreier, il cambio di data di God of War Ragnarok non è quindi legato in alcun modo a Starfield. Ricordiamo anche che il gioco di Bethesda è stato rimandato al 2023 durante maggio 2022: considerando che la data di uscita di God of War Ragnarok è stata cambiata all'ultimo minuto a fine giugno 2022 secondo Schreier, è comprensibile dedurre che Starfield non centri nulla, visto che era fuori dai giochi da più di un mese.

God of War Ragnarok: Kratos e Atreus

In ogni caso, queste informazioni non sono ufficiali, ricordiamolo, ed è sempre possibile che le fonti di Schreier si siano sbagliate (ma sarebbe una stranezza). Un paio di giorni di differenza non hanno grande valore, comunque.

Diteci, God of War Ragnarok è sulla vostra lista acquisti?