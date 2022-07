The Elder Scrolls V: Skyrim: regala il gioco alla sua ragazza, che riempie la cantina di stranezze

L'utente Reddit SuspiciousPop1066 è stato ben felice di regalare una copia di The Elder Scrolls V: Skyrim alla sua ragazza. Non credeva però che avrebbe riempito la cantina della sua casa nel gioco di secchi d'acqua. Perché farlo, si è chiesto immediatamente, pubblicando una clip dell'ameno luogo online, per la gioia dei social che hanno subito partecipato facendo le ipotesi più strampalate.

Come potete vedere, la clip scatta parecchio. Il motivo è semplice da spiegare: tutti quei secchi d'acqua appesantiscono notevolmente il gioco, creando dei rallentamenti. Stando a quanto raccontato da SuspiciousPop1066, la ragazza ha impiegato circa un mese a riempire la cantina di secchi, naturalmente svolgendo nel mentre anche altre attività.

In Skyrim i secchi sono utili per coprire gli occhi dei PNG quando si vuole commettere un furto, ma all'atto pratico ammucchiarne così tanti non ha nessuna utilità. Anche l'estetica del posto non è che ne guadagni molto.

Dalla clip si apprende anche che la ragazza di SuspiciousPop1066 ha la vampira Serana come seguace, ottenibile completando il DLC Dawnguard. Che tutti quei secchi servano ad alimentare l'amore tra le due in modi che non ci sono dati di conoscere?

Comunque sia, questo non è il primo caso di ammucchiamento compulsivo di oggetti in Skyrim. In passato c'è stato chi ha riempito casa sua a Breezehome di formaggio, e chi di libri. A ognuno il suo, quindi.