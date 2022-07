FIFA 23: Sam Kerr e Kylian Mbappé sono le stelle sulla copertina della Ultimate Edition

Come ulteriore passo verso la completa integrazione del calcio femminile in FIFA 23, EA Sports ha annunciato che per la prima volta nella storia della serie una calciatrice sarà l'atleta di copertina dell'Ultimate Edition del gioco. L'atleta in questione è Sam Kerr, stella della nazionale australiana e del Chelsea. Assieme a lei, nell'altra versione del gioco, ci sarà l'ormai presenza fissa di Kylian Mbappé, la superstar francese in forza al PSG.

La copertina della Ultimate Edition di FIFA 23

Samantha May Kerr è nata a East Fremantle il 10 settembre 1993. È una calciatrice australiana di origini indiane e inglesi, attaccante del Chelsea e della nazionale australiana di cui è anche capitano e miglior marcatore della storia con 59 gol, un bottino che le ha consentito di superare il precedente record di Tim Cahill di 50 gol. La sua presenza sulla copertina della Ultimate Edition di FIFA 23 simboleggia la volontà di EA di parificare il calcio maschile e quello femminile all'interno del suo gioco, dando pari dignità a entrambi i modi d'intendere il football.

Kylian Mbappé, invece, è ormai una presenza fissa sulle copertine del gioco di calcio di EA. Nato a Bondy il 20 dicembre 1998, Mbappé, nonostante la giovane età, è da tempo uno dei calciatori più forti e amati del mondo. Gioca nel Paris Saint-Germain e nella nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. "Kylian Mbappé è uno dei giocatori più elettrici del mondo," ha detto EA Sports nello spiegare come mai sia stato scelto nuovamente lui come atleta di copertina. "Condividiamo gli stessi valori e abbiamo una stretta collaborazione. Senza considerare che fa parte della nazionale campione del mondo che deve difendere il suo titolo nell'anno dei Mondiali."

E in un anno nel quale si giocano entrambe le Coppe del Mondo, EA Sports voleva essere sicura di essere ben rappresentata all'interno di queste manifestazioni.