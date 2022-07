Elden Ring: il leak del DLC è falso? Forse sì, ma un'espansione è praticamente scontata

Come molti di voi sapranno, pochi giorni fa è avvenuto un nuovo attacco digitale, questa volta nei confronti di Bandai Namco. Subito, sono circolate nuove presunte informazioni "leak" riguardo al catalogo della compagnia giapponese. Secondo tale rumor, sarebbe in arrivo un DLC di Elden Ring, noto come Barbarians of the Badlands.

È un leak credibile? Come vi abbiamo riportato, probabilmente no. Ci sono vari dettagli all'interno di questo rumor che spingono a credere che sia un falso, come ad esempio il fatto che alcuni loghi sono fan-made. Inoltre, ci sono alcune incongruenze con giochi in arrivo già annunciati da Bandai Namco. In breve, Barbarians of Badlands pare proprio un'invenzione di qualche buontempone.

Non pensiamo però che ci sia troppo da preoccuparsi, perché un'espansione per Elden Ring è quasi scontata. Con la sola esclusione di Sekiro, sin dai tempi di Dark Souls From Software è solita proporre sempre qualche contenuto aggiunto a pagamento per i propri titoli. Alle volte si trattava di contenuto tagliato dal gioco principale e rifinito per un'edizione speciale del gioco base, oppure di veri e propri DLC, che si avvicinavano al concetto di espansioni, considerando quanto erano massicci in termini ludici e importanti a livello di "lore".

Ancora più importante però è il fatto che Elden Ring è un gioco dal successo enorme. Le vendite sono pari a 13.4 milioni di unità, con i dati che non vengono ufficialmente aggiornati da maggio 2022: è possibile che in questo momento il numero sia superiore. Elden Ring ha venduto molto più di altri souls di FromSoftware e un'espansione/DLC ha la possibilità di piazzare svariati milioni di copie.

Il protagonista di Elden Ring contro la Sentinella dell'Albero

Il problema non è quindi se vi siano le potenzialità per un DLC di Elden Ring. Il vero dubbio è il "quando" potrebbe essere pubblicato un contenuto aggiuntivo. Attualmente FromSoftware è nelle fasi finali dello sviluppo del prossimo proprio titolo, che dovrebbe essere - secondo le voci - un Armored Core. Questa fase di lavorazione potrebbe occupare l'intero team della compagnia per ancora qualche tempo.

Inoltre, la magnitudine di Elden Ring fa sì che anche il DLC debba essere alquanto massiccio, magari con un'intera nuova regione e un nuovo Legacy Dungeon. Il pubblico di FromSoftware non ci accontenterebbe di certo di un contenuto di piccole dimensioni spalmato dentro la mappa già disponibile.

Questo per dire che l'espansione avrebbe bisogno di molto tempo per essere sviluppata e potrebbe arrivare molto più tardi di quanto molti fan sperano. Ovviamente sono tutte speculazioni, ma non ci pare una possibilità così remota.

La domanda che vi poniamo quindi è: vi interesserebbe tornare nell'Interregno di Elden Ring con una nuova massiccia espansione? Secondo voi vi è un "tempo limite" entro il quale FromSoftware debba pubblicare tale DLC? Parliamone.

