Elden Ring Barbarians of Badlands, il leak del DLC potrebbe essere falso

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un grosso attacco che avrebbe subito Bandai Namco. A stretto giro di posta è comparsa in rete una lista di giochi che sarebbero stati trafugati proprio grazie a questo attacco. Osservando più attentamente, però, sembra che le notizie sul DLC di Elden Ring Barbarians of Badlands siano false, così come quelle sugli altri giochi.

Uno dei primi a puntare il dito è il sito Dualshockers che ha notato diverse incongruenze nel file postato in rete. Se da una parte l'attacco hacker è stato confermato da Bandai Namco, dall'altra le notizie trapelate non dovrebbero essere quelle rese pubbliche, come invece è successo al celebre caso dei server di Nvidia.

Osservando bene l'immagine, infatti, si nota che il logo di Tekken è stato preso da un video fan-made. Inoltre il prossimo gioco di Digimon non sarà Cybersleuth, ma sarà un prodotto più narrativo incentrato sul Digital World. Guardando il logo di Dragon Ball si può notare che sia la fusione tra quello di Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Super. Anche gli altri loghi non sembrano perfetti come ci si aspetterebbe da documenti ufficiali.

Per questo motivo, essendo tutti i leak di quel documento falsi, con ogni probabilità lo è anche quella del DLC di Elden Ring. Per sapere come si espanderà il capolavoro di FromSoftware dovremo, quindi, aspettare nuove informazioni ufficiali da parte di Bandai Namco.