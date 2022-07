Assassin's Creed Rift è stato rinviato da Ubisoft, dice Bloomberg

Assassin's Creed Rift è stato rinviato da Ubisoft, stando a un report pubblicato da Bloomberg: si tratterebbe di uno dei giochi non ancora annunciati dalla casa francese ma che arriveranno più tardi del previsto nei negozi: non più a febbraio 2023, bensì in primavera.

Come sapete, Ubisoft ha rinviato Avatar: Frontiers of Pandora al 2023 o al 2024, ma non si è trattato dell'unica operazione comunicata dal publisher durante l'ultima call con gli investitori: l'azienda ha anche cancellato Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline e altri due giochi.

Il rinvio di Assassin's Creed Rift non sarà semplice da gestire e avrà delle conseguenze, visto che l'uscita del gioco non avverrà più nel corso dell'attuale anno fiscale, che si concluderà a marzo 2023, bensì in quello successivo.

Secondo Jason Schreier, la nuova finestra di lancio del prossimo episodio di Assassin's Creed è fissata internamente fra maggio e giugno, ma la notizia non è ancora stata commentata da Ubisoft, che del resto dovrebbe annunciare il gioco solo a settembre.

A questo punto c'è però un problema di line-up, con il periodo autunnale coperto unicamente dal pur promettente Mario + Rabbids: Sparks of Hope, in uscita il 20 ottobre e dall'incognita Skull and Bones, in uscita l'8 novembre.