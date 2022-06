Mario + Rabbids: Sparks of Hope, trailer, dettagli e data d'uscita dal Nintendo Direct

Come in molti avevano previsto Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato presentato nel corso del Nintendo Direct di oggi con un nuovo trailer, che ha illustrato alcuni dettagli del gioco e confermato la data d'uscita fissata per il 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch.

L'improbabile squadra composta da Mario, i suoi amici e gli eroici Rabbids, come abbiamo visto nel primo capitolo, è nuovamente impegnata in un'altra epopea e in questo caso avrà l'onore di avere tra gli alleati anche Bowser. La storia di Mario + Rabbids: Sparks of Hope ci fa partire per un'avventura spaziale, con la galassia minacciata da un'oscura entità che vuole assorbirne tutta l'energia, inclusa quella degli Sparks, creature nate dalla fusione tra gli Sfavillotti e i Rabbids.

Adesso tocca ai nostri eroi salvare gli Sparks e la galassia in battaglie a turni. Guida una squadra di tre personaggi e usa un'ampia gamma di strumenti per spostarti sul campo di battaglia, aggirare i nemici e farli fuori. Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop. I membri di Nintendo Switch Online possono provare il capitolo precedente, Mario + Rabbids Kingdom Battle, gratuitamente per un periodo limitato grazie al programma Giochi in prova.

Al riguardo, avevamo pubblicato in precedenza un'intervista esclusiva e un'altra arriverà tra breve. Il team di sviluppo è più che triplicato rispetto al primo capitolo, per un capitolo veramente massiccio.